Новые виды скринингов плода и недоношенных детей станут доступны казахстанцам

Также будет проводиться пренатальный скрининг.

Министерство здравоохранения РК внесло изменения в Правила организации скрининга, передает zakon.kz.

Cогласно приказу будут проводиться:

универсальный аудиологический скрининг – массовое комплексное стандартизированное обследование детей раннего возраста с целью выявления нарушений слуха для раннего вмешательства, реабилитации и предупреждения заболеваний, ведущих к инвалидизации;

– массовое комплексное стандартизированное обследование детей раннего возраста с целью выявления нарушений слуха для раннего вмешательства, реабилитации и предупреждения заболеваний, ведущих к инвалидизации; неонатальный скрининг – массовое комплексное стандартизированное обследование новорожденных на наследственные болезни обмена веществ с целью их раннего выявления и лечения;

– массовое комплексное стандартизированное обследование новорожденных на наследственные болезни обмена веществ с целью их раннего выявления и лечения; офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных – обязательные осмотры глазного дна недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии недоношенных;

– обязательные осмотры глазного дна недоношенных новорожденных группы риска по развитию ретинопатии недоношенных; скрининг психофизического развития – массовое стандартизированное обследование детей раннего возраста, не имеющих симптомов нарушения психофизического развития, с целью выявления группы риска с соответствующими нарушениями, организации диагностики и направления их в психолого-медико-педагогические консультации с целью определения условий оказания коррекционно-развивающей помощи.

Также будет проводиться пренатальный скрининг, который направлен на раннее выявление и диагностику хромосомной патологии и ВПР плода для предупреждения рождения детей с тяжелыми летальными, не поддающимися лечению и коррекции генетическими хромосомными и анатомические нарушениями.

Пренатальное обследование включает проведение: - массового ультразвукового скрининга беременных женщин; - анализа МСМ для комбинированного теста первого триместра;- медико-генетического консультирование; - ИПД хромосомной и моногенной патологии плода (ИПД для исключения хромосомной и моногенной патологии плода);- пренатального консилиума; - мониторинга эффективности пренатального скрининга;- предоставления отчетных данных в уполномоченный орган по случаям рождения детей с хромосомной патологией и ВПР.

На втором этапе пренатального скрининга врач по специальности "Лучевая диагностика" проводит ультразвуковое исследование плода на ультразвуковых аппаратах экспертного класса с режимом 3D и 4D эхографии, допплерометрии.

Неонатальный скрининг направлен на раннее выявление наследственных и врожденных заболеваний для своевременного назначения лечения с целью предупреждения развития тяжелых заболеваний, ведущих к инвалидизации и детской смертности.

Неонатальный скрининг проводится путем массового обследования новорожденных на фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, анализа крови на определение уровня фенилаланина и тиреотропного гормона, медико-генетическое консультирование, направление на проведение подтверждающей молекулярно-генетической диагностики наследственного заболевания, ведения и предоставления отчетности.

Универсальный аудиологический скрининг проводится путем массового обследования детей до 6 лет включительно с целью выявления нарушений слуха для раннего вмешательства, реабилитации и предупреждения заболеваний, ведущих к инвалидизации.

Задачами аудиологического скрининга являются:

охват всех новорожденных, детей раннего возраста и детей 6 лет; раннее выявление групп риска нарушений слуха (с результатами проведенных инструментальных исследований – "Не прошел") для дальнейшего обследования, своевременного вмешательства и реабилитации; направление детей с риском нарушения слуха (тугоухости и глухоте) в сурдологические кабинеты (центры, отделения) для дальнейшего углубленного обследования; направление детей с риском нарушения слуха на психолого-медико-педагогическую консультацию для углубленного педагогического обследования и решения вопросов коррекционно-развивающего обучения; внесение данных о пациентах с нарушениями слуха в медицинскую документацию и информационную систему для ведения учета с целью своевременного определения их потребностей в коррекции и слухоречевой реабилитации. оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам лечения, коррекции, обучения и воспитания детей с нарушением слуха.

Организация аудиологического скрининга включает два уровня:

- первый уровень универсального аудиологического скрининга проводится новорожденным в организациях родовспоможения независимо от форм собственности (республиканские центры, перинатальные центры, родильные дома, родильные отделения);- второй уровень универсального аудиологического скрининга проводится детям в возрастных категориях: 3 месяца, 1 год, 2 года, 3 года, 6 включительно в кабинетах развития ребенка медицинских организаций ПМСП независимо от форм собственности.

Скрининг психофизического развития детей раннего возраста направлен на раннее выявление нарушений психофизического развития, путем скринингового тестирования детей раннего возраста, оценку зрительных и слуховых функций у детей детей от 0 до 3-х лет.

Этот вид скрининга состоит из трех этапов: I этап – проводится после рождения в организациях родовспоможения (перинатальные центры, родильные дома, родильные отделения);II этап – проводится в возрасте 1 месяц в организациях ПМСП участковой службой; III этап – повторные осмотры и мониторинг психофизического развития детей раннего возраста до возраста 3 лет проводится в организациях ПМСП в условиях кабинета (центра) здорового ребенка.

Офтальмологический скрининг недоношенных новорожденных направлен на раннее выявление и своевременное лечение ретинопатии недоношенных (РН) для предупреждения развития необратимой слепоты у детей.

Задачами офтальмологического скрининга недоношенных новорожденных являются:

раннее выявление РН;

своевременное оказание офтальмологической помощи;

оказание консультативной помощи родителям (законным представителям или опекунам) по вопросам РН, офтальмологического скрининга, лечения и реабилитации;

мониторинг и анализ эффективности офтальмологического скрининга недоношенных новорожденных.

Приказ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 21 июня.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!