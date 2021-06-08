Полицейские Нур-Султана ловили утят, разбежавшихся по дороге 

Их собрали в картонную коробку и благополучно выпустили в реку.

В Нур-Султане полицейские провели необычную операцию по спасению утят, сообщает zakon.kz.

Женщина позвонила в полицию и попросила помочь перейти дорогу утке с утятами по улице Байтурсынова.

Со слов звонившей жительницы столицы Татьяны Зигель, возле остановки неожиданно появилось утиное семейство. Женщина пыталась самостоятельно спасти птиц, однако ей это не удалось.

В течение нескольких минут на место прибыли сотрудники Полка патрульной полиции. Бегающих утят стражи порядка аккуратно собрали в картонную коробку и благополучно выпустили в реку "Есиль", - сообщили в пресс-службе ДП города.

В спасательной операции приняли участие неравнодушные жители столицы.

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