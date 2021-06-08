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Ученые назвали причину гибели тюленей на Каспии

Фото: inform.kz 8 июня 2021, 11:04

В 2020 году в Дагестане было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей.

Российские ученые установили причину гибели тюленей на Каспии, сообщает zakon.kz.

Стало известно, что тюлени погибли от отравления метаном, выход которого в воды Каспия спровоцировало землетрясение. Есть вероятность того, что причиной гибели могла стать "особенность ледовой обстановки в северной части Каспийского моря".

Причиной, вероятнее всего, стал выброс метана, спровоцированный землетрясениями. Это совпало с периодом миграции тюленей с Севера на Юг. Что касается случая текущего года, часть тюленей действительно погибла из-за деятельности браконьеров, — сказал REGNUM заведующий лабораторией экологии животных Прикаспийского института биологических ресурсов Дагестанского научного центра РАН Камиль Омаров.

В 2020 году в Дагестане было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей. Общее количество погибших животных составило около 1900 особей.

В начале мая 2021 года на берегу Каспия были также найдены около 180 погибших тюленей, у некоторых из них не было шкур, и предположили, что их гибель — дело рук браконьеров, убивших животных из-за них.

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