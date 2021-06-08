Астанчанин продал свою машину и потом угнал ее 

Он уехал на ней в другой регион.

В Нур-Султане мужчина угнал свой проданный автомобиль, сообщает zakon.kz.

В полицию об угоне с заявлением обратился владелец автомашины Kia Rio. По его словам, приехав ночью домой, он оставил запертую машину во дворе. Утром он обнаружил, что машина пропала.

Полицейскими по камерам видеонаблюдения установлен подозреваемый, который около 05.00 часов утра, открыв ключом водительскую дверь, совершил ее угон. Ущерб оценивается в более 2 млн тенге. В ходе следствия установлена личность угонщика. Им оказался бывший владелец автомашины марки Kia Rio. После оформления сделки по ее продаже, он оставил себе дубликат ключей, при этом взяв себе на заметку адрес нового владельца. Совершив угон, подозреваемый оставил ее в арендованном гараже, а затем выехал в другой регион, - сообщили в пресс-службе ДП города.

Его задержали в Костанае. Мужчина признал свою вину.

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