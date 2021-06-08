У всех детей диагностировали электроофтальмию легкой степени тяжести.

В Назарбаев интеллектуальной школе города Нур-Султана подтвердили факт получения детьми ожога глаз, но детали не сообщают, передает корреспондент zakon.kz.

Я вам могу подтвердить, что данный факт имел место. Сейчас у нас проводится служебное расследование, – сказала руководитель пресс-службы автономной организации образования НИШ Мира Алипинова.

При этом она пообещала, что официальный комментарий от школы дадут сегодня, в том числе и ответят на вопросы, почему и кто не выключил кварцевые лампы в помещении, где дети в течении 1,5 часов сдавали госэкзамен.

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Ранее в столичном управлении здравоохранения сообщили, что в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 поступили дети с жалобами на состояние здоровья после нахождения под кварцем. Все они являлись учениками НИШ IB. У всех детей диагностировали электроофтальмию (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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