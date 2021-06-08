Владимир Божко получил новую должность 

Он назначен заместителем председателя наблюдательного совета Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб.

Экс-заместитель председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан Владимир Божко занял новую должность в Республиканском центральном штабе профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб, сообщает zakon.kz.

С 1 июня 2021 года Владимир Божко назначен заместителем председателя наблюдательного совета Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (РЦШ ПВАСС).

В 1971 году Владимир Божко окончил Казахский политехнический институт имени В.И.Ленина, в 1976 году Высшие курсы КГБ СССР. Специальность по образованию "Электрификация и автоматизация горных работ"; "Оперативный состав".

Ранее в разные годы занимал руководящие должности в системе Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Имеет звание Генерал-лейтенанта.

С 2007 по 2014 годы Владимир Божко возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям, а в 2016 году был избран на пост заместителя председателя Мажилиса.

За особые заслуги перед Отечеством награжден орденами "Барыс" І степени, "Айбын" ІІ степени, 43 медалями СССР, Республики Казахстан и зарубежных стран.

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