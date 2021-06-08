Астанчанка поделилась жуткой историей наезда на лося на трассе

Ночью на трассу выбежали животные. Водитель пыталась избежать наезда, но не удалось.

Астанчанка рассказала о том, как наехала на дикое животное по пути из Борового, передает zakon.kz.

Это произошло 15 мая.

Я ехала за рулем из Борового. В машине находились 5 детей и 2 женщины, время было 22:21. Ехали по трассе Петропавловск - Нур-Султан, 146 км, вблизи Астаны (прим. Нур-Султан). Я ехала на небольшой скорости (у меня есть экспертиза, которую я сделала), так как дети, я не буду подвергать опасности своих детей! Выбежали 7-8 косуль (прим.ред.: сбитое животное больше похоже на лося), резко и по всей трассе бежали. Я нажимала по тормозам, удара избежать было поздно (они большие, бежали на свет). От удара машину начало крутить вправо. С правой стороны сидели мои дети, я испугалась очень, я понимала, что если нас направо занесет, мы умрем... В тот момент я силой выворачивала руль влево и меня начало крутить, раз 3-4 точно, и мы влетели в отбойник, - написала участница аварии в паблике astana_sergek.

Далее она сообщила, что за ней ехала еще одна машина, которая тоже наехала на животное.

Женщина сообщила, что в "Казавтожоле" требуют возместить стоимость отбойника, который она снесла. Также на нее был составлен адмпротокол.

На меня составлен протокол. Что интересно, в момент составления схемы ДТП там не указали наезд, откуда началось это все. При том, что мы оба водителя все рассказывали. После всего я звонила инспектору, выясняла ситуацию. В общем все делается против меня. Свидетели есть, экспертизы готовы. Я хочу, чтобы ответили перед законом начальник участка и "Казавтожол", - требует автор сообщения.

На прошлой неделе на территории Акмолинской области зарегистрировано два факта наезда на диких животных. Один из которых был на 148-м км автодороги Нур-Султан - Петропавловск с участием автомашины Toyota Camry и лося. Второй случай произошел, не доезжая до г. Акколь, с участием автомашины марки Lexus RX 350 и косули. Различные травмы и переломы животных сделали свое дело, животным выжить не удалось. Полицейские связывают эти ДТП в основном с нарушением скоростного режима. В связи с этим полицейские в очередной раз обращаются к жителям области, чтобы водители были крайне осторожными и бдительными на дорогах. Особенно внимательным нужно быть, если на дороге стоит знак 1.25 "Дикие животные". Их устанавливают именно в местах, где или регулярно случаются столкновения с животными, или их вероятность действительно высока, - прокомментировали в пресс-службе ДП Акмолинской области.

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