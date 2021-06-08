Дети пострадали на экзамене в НИШ – виновных накажут

Все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, будут возмещены.

Виновных в ожогах глаз школьников из Нур-Султана накажут, сообщает zakon.kz.

7 июня в Интеллектуальной школе Международного бакалавриата во время экзамена осталась включенной антибактериальная лампа. По данному факту проводится служебное расследование.

Все виновные будут наказаны, - заявили в автономной организации образования "Назарбаев Интеллектуальные школы".

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8 июня дети освобождены от экзамена для медицинского обследования. Все расходы, связанные с лечением и реабилитацией, будут возмещены автономной организацией, - говорится на сайте НИШ.

Во всех Интеллектуальных школах будут проведены дополнительные инструктажи по использованию антибактериальных ламп.⠀

Ранее в столичном управлении здравоохранения сообщили, что в Многопрофильную городскую детскую больницу №2 поступили дети с жалобами на состояние здоровья после нахождения под кварцем. Все они являлись учениками НИШ IB. У всех детей диагностировали электроофтальмию (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести.

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