Таджикистанец, разыскиваемый за развращение малолетней, скрывался в Алматы

Решается вопрос об его экстрадиции.

В Алматы полицейские задержали гражданина Таджикистана, подозреваемого в развращении несовершеннолетней, передает zakon.kz.

По данным миграционной службы Алматы, иностранец, разыскиваемый у себя на родине за совершение тяжкого преступления, был задержан в ходе проведения операции "Мигрант".

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции города совместно с представителями нашего подразделения был задержан и водворен в приемник-распределитель гражданин Республики Таджикистан – гр.М.,1995 года рождения, житель города Гиссар. Установлено, что мужчина с 2017 года разыскивается ОМВД по Гиссарскому району за совершение преступления, предусмотренного ст. 141 ч.2 УК Республики Таджикистан - развращение несовершеннолетних. Вопрос экстрадиции задержанного будет решен в соответствии с международными договорами, - рассказал начальник Управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

В полиции, между тем, напомнили, что в целях поддержания должного общественного порядка, выявления нарушений иностранцами правил пребывания в Республике Казахстан, в Алматы стартовало общереспубликанское оперативно-профилактическое мероприятие "Мигрант". Отработка началась 7-го июня и продлится по 16-е включительно.

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