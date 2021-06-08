Шейхам из ОАЭ разрешат охоту на дрофу-красотку

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Они смогут охотиться с 1 сентября по 15 ноября 2021 года.
Комитет лесного хозяйства и животного мира Минэкологии подготовил проект постановления Правительства РК "О проведении охоты на дрофу-красотку", передает zakon.kz.
Так, разрешается проведение соколиной охоты на дрофу-красотку с собственными соколами в период с 1 сентября по 15 ноября 2021 года:
Ставка платы за добывание одной особи дрофы-красотки устанавливается в размере 260 месячных расчетных показателей (758 420 тенге). 1 МРП равен 2917 тенге.
В общей сложности постановление предусматривает разрешение на изъятие 413 особей дрофы-красотки на территории Жусандалинской, Южно-Казахстанской, Арысской и Карактауской, Кендерли-Каясанской государственных заповедных зон Республиканского значения и в Андасайском государственном природном заказнике.
Принятие проекта постановления способствует развитию международного сотрудничества, а также обеспечит поступление в бюджет суммы в размере 313 227 460 тенге.Проект постановления в установленном порядке согласован министерствами юстиции, финансов, национальной экономики, образования и науки и иностранных дел, - говорится в справке к документу.
Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 22 июня.
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