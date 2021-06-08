В Алматы жестоко избили блогера

Валерий Кудрявцев заявил, что его избили и забрали телефон.

В Алматы избили блогера Валерия Кудрявцева, передает zakon.kz.

Информацией об этом он поделился в своих соцсетях.

Скоты. Мы не сможем жить нормально пока не будет порядка. Ограбили с разбоем меня.... Прям у театра! - написал он в facebook, подкрепив пост фотографиями.

Департамент полиции Алматы сообщает, что данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.191 УК РК – грабеж и расследуется УП Алмалинского района по территориальности. Создана следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление личности нападавших и их задержание.Также информируем, что данные с камер видеонаблюдения тщательно изучаются оперативниками, - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Известно, что Кудрявцев с группой других блогеров записывают видео с разными героями, которые жалуются на те или иные ситуации, а также они ездят по городам Казахстана, показывая имеющиеся там проблемы. За последние месяцы внимание некоторых СМИ привлекли их видеозаписи с критикой карантинных мер главного санврача Алматы Жандарбека Бекшина.

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