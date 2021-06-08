Каким детям будет трудно учиться в школе

Большинство школьников испытывают трудности в обучении из-за низких способностей к самостоятельному выполнению заданий.

Российские ученые выяснили, почему некоторым детям трудно учиться в школе, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, ученые исследовали особенности памяти, внимания и зрительно-моторной координации с помощью комплекса психологических методик у 150 детей.

Одна из главных предпосылок всех видов трудностей обучения — это низкий уровень способности к самостоятельному выполнению заданий.

Низкие способности выполнения заданий при самостоятельной работе в классе в соответствии с возрастом и общеобразовательной программой обучения имеют 37,7% учащихся на момент окончания начальной школы. При этом 15% детей не могут выполнить задания как математического, так и лингвистического направления.

Если ребенок к началу обучения не может самостоятельно делать какую-либо работу, которая требует внимания, сосредоточенности и волевого усилия, то, скорее всего, он будет испытывать сложности в школе.

Специалисты разработали модели сочетания факторов, которые ведут к возникновению математических, лингвистических и смешанных трудностей обучения.

Трудности школьного обучения смешанного вида характеризуются одновременно низкими результатами по следующим критериям: способность к самостоятельному выполнению задания, умение руководствоваться системой условий задачи, развитие фонематического слуха, объем и прочность слухоречевого запоминания, концентрация и устойчивость внимания, зрительно-моторная координация, - рассказали ученые.

По их словам, математические и лингвистические трудности школьного обучения имеют различную структуру предопределяющих факторов.

Предпосылками математических трудностей школьного обучения являются недостаточная способность самостоятельно выполнить задание, неумение руководствоваться системой условий задачи, сложности зрительно-моторной координации; а лингвистических трудностей — помимо низкого показателя способности самостоятельно выполнить задание и неумения руководствоваться системой условий задачи, также являются недостаточный уровень развития фонематического слуха, низкая прочность слухоречевого запоминания, сложности концентрации и устойчивости внимания, - заявили ученые.

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