Дело Томирис Байсафы: сына экс-премьера Дагестана выпустили из зала суда

Накануне, 7 июня, присяжные признали Меджидова невиновным.

В Москве завершился суд по делу о смерти казахстанки Томирис Байсафы. Накануне суд присяжных оправдал сына экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидова. Сегодня ему вынесли приговор, передает zakon.kz.

В Никулинском районном суде сегодня, 8 июня, Муртузали Меджидова отпустили из-под стражи. Об этом сообщает Telegram-канал "112".

Дело рассматривал суд присяжных. Накануне, 7 июня, присяжные признали Меджидова невиновным.

Суд отклонил гражданские иски родных погибшей о взыскании с подсудимого 30 млн рублей компенсаций.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

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