В правила аттестации кандидатов в адвокаты внесли изменения

Приложение zakon.kz
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Документы кандидата о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 13 календарных дней.
Приказом министра юстиции РК от 28 мая 2021 внесены изменения в Правила оказания государственных услуг по вопросам адвокатской деятельности, передает zakon.kz.
В частности, говорится, что документы кандидата о допуске к аттестации рассматриваются комиссией в течение 13 календарных дней.
По итогам рассмотрения комиссия выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.
Основанием для отказа может стать:
Решение об отказе в допуске к аттестации направляется не позднее 15 календарных дней со дня поступления заявления.
Согласно правилам, кандидат в адвокаты при подаче заявления вправе определить место и язык (казахский или русский) проведения аттестации.
Перечень вопросов, подлежащих включению в тесты, формируется Министерством юстиции РК.
Вопросы для оценки знаний претендентов должны соответствовать тематике правовых дисциплин (Гражданский кодекс РК, Гражданский процессуальный кодекс РК, Уголовный кодекс РК, Уголовно-процессуальный кодекс РК, Кодекс РК "Об административных правонарушениях", закон "О противодействии коррупции" и закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи"), знание которых необходимо для осуществления адвокатской деятельности, и содержать не менее трех вариантов ответа с одним правильным, - говорится в документе.
При этом срок оказания государственной услуги составляет 15 календарных дней.
Приказ вводится в действие с 18 июня 2021 года.
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