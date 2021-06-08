Инклюзия в Казахстане: нужно ли изобретать велосипед?

Действительно ли школьное образование доступно для всех.

По статистике, в Казахстане проживает более 150 тысяч детей с особыми потребностями, и с каждым годом их число только растет. Какая работа проводится для их социализации, что такое инклюзивное образование и почему оно необходимо обществу, читайте в материале zakon.kz.

Мир особенных детейПри инклюзивном образовании получение качественных знаний доступно всем обучающимся, независимо от индивидуальных возможностей.

В 2008 году Казахстан ратифицировал международную Конвенцию по защите прав инвалидов, в 2016-м — Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования. С 2020 года казахстанские школы стали инклюзивными. По закону, всем гражданам страны вне зависимости от индивидуальных возможностей гарантирована доступность образования. Но что происходит на практике?

С 2016 года в Алматы действует один из первых в стране Центров социальных инклюзивных программ. В нем обучаются дети с особыми потребностями. Среди них есть учащиеся с задержками физического и ментального развития, в том числе с диагнозами аутизм и ДЦП.

Салтанат Мурзалинова-Яковлева, руководитель Центра, рассказала о задачах организации.

Мы работаем не так давно и, тем не менее, уже видим результат. У нас две цели – обратить внимание на проблемы особенных детей и содействовать развитию в нашем обществе терпимости и сопереживания к ним.

По словам руководителя Центра, в процессе инклюзивного обучения социализация происходит намного быстрее.

Дети перенимают привычки у одноклассников, находят новых друзей и, что наиболее важно, адаптируются в социуме. Салтанат Мурзалинова-Яковлева.

Сейчас в Центре обучаются около ста детей с особенностями развития.

Все они участвуют в образовательном процессе вместе с нормотипичными детьми.

Специалисты Центра видят улучшение общего психоэмоционального состояния своих подопечных.

Ученики перестают сторониться особенных детей, исключать их из окружения, говорит руководитель Центра.

Мы отмечаем увеличение эмпатии, сострадания, принятия и поддержки. И это признак здорового общества. Так и должно быть. Мы даем особенным детям возможность действительно стать равноправными членами общества.

В настоящее время в Казахстане уже есть понимание о нужности инклюзии, продолжает Салтанат, и это само по себе достижение.

К сожалению, случается, что особенные ученики сталкивались с буллингом. Родители вынуждены переводить их на домашнее обучение. В ЦСИП мир особенных детей открывается и становится частью мира здоровых людей. Наше общество только приходит к пониманию равности между обычными детьми и теми, кому необходим особенный подход.

В инклюзивных классах с учениками занимается отдельный специалист — тьютор, дети обучаются и ежедневно перенимают навыки общения, что важно для их психологического состояния.

Чтобы ребенок не остался одинТьюторы — специалисты, работающие с особенными детьми. В идеале, за каждым из таких школьников закрепляется индивидуальный помощник до тех пор, пока ему необходимо сопровождение.

Если мы обучим сто человек, они смогут обслуживать школы, чтобы понять, как работает система приходящих тьюторов, и показать, насколько она эффективна. Салтанат Мурзалинова-Яковлева

С 2020 года в Казахстане все школы перешли на формат инклюзивного обучения, в некоторых начали работать кабинеты психолого-социологической поддержки. Однако, как отмечает Салтанат Мурзалинова-Яковлева, в республике до сих пор нет централизованной подготовки необходимых специалистов.

Это тормозит развитие инклюзивного образования. Сейчас во многих странах тьюторов обучают в университетах. У нас такого нет. Коллеги из России рассказывают – они шли по тому же пути. У нас пока все находится на стадии обсуждения с властями, и очень много недопонимания именно по функционалу тьюторов.

По словам руководителя ЦСИП, назрела необходимость создания тьюторского центра…

Не нужно изобретать велосипед, система подготовки таких специалистов уже разработана и опробована за рубежом. Объективно, в нашей стране наиболее реальна модель, когда есть внешний инклюзивный центр, где обучают тьюторов. Они подразделяются по различным направлениям – работают с детьми в зависимости от их физических или умственных возможностей.

…а также специальных инклюзивных школ.

Особенным детям нужно больше внимания со стороны педагогов и тьюторов. В коллективе из 30 детей уделить его, например, ребенку с аутизмом практически нереально.

По мнению Салтанат Мурзалиновой-Яковлевой, система централизованной подготовки тьюторов вне школ обеспечит их независимость, а обучение особенных детей в малокомплектных классах намного ускорит внедрение инклюзивного образования. Профессиональный помощник поможет реабилитировать и социализировать детей с ограниченными возможностями намного быстрее. В будущем особенный ребенок с большей вероятностью сможет самостоятельно применять полученные навыки и стать равноправным членом общества.

Дети с аутизмом и ДЦП — особая категория граждан, которым нужна помощь и эмпатия, говорит эксперт.

На самом деле, цель программ – не научить особенного ребенка таблице Менделеева. Важно, чтобы ученик с аутизмом или синдромом Дауна смог раскрыться. К примеру, он любит что-то создавать руками и через это общается с людьми. В обычных школах такому ребенку говорят – нет, делай дальше вот так, по системе. И это неверно. Наша организация помогает им научиться жить в обычной среде, найти друзей и просто неравнодушных граждан. Чтобы в будущем такой ребенок элементарно не остался один и мог при необходимости попросить о помощи.

Между двух огнейПо словам эксперта, отечественная инклюзия существует только на бумаге: не хватает специалистов, нет четких подходов для работы с детьми с различными диагнозами.

В индивидуальном порядке отдельные чиновники нас поддерживают морально. Они признают — система нужная, хорошая, но ничего не решают. Нам так и говорят: нет приказа, нет разнарядки, указов нет. Сейчас мы работаем без реальной господдержки.

Большую помощь оказывают родители особенных детей, отмечает Салтанат. Некоторые из них прошли обучение и сами стали тьюторами. Слова эксперта подтверждает мама двух учеников Центра Асель Карибаева.

Когда родители видят результаты инклюзии, многие включаются в программу и становятся тьюторами. Дети с диагнозами аутизм, ДЦП приходят в Центр, мы видим, как происходит их развитие. Через спортивные занятия, через общение со здоровыми школьниками они перенимают навыки обычных учеников, их психологическое и эмоциональное состояние значительно улучшается.

По словам Асель Карибаевой, это большая помощь и родителям, потому что социализацию и адаптацию ограниченных детей возможно пройти только в социуме.

Как отмечает Салтанат Мурзалинова-Яковлева, сейчас практически все функции тьюторов переложены на педагогов, с них же требуют и ведение документации.

Во всем мире такой практики нет. В обязанности учителей не входит сопровождение детей с особенностями развития. Это задача тьюторов, ассистентов. К примеру, дети с аутизмом — огромная категория. И когда в школу пришел обученный человек, показал как надо взаимодействовать, и ученикам, и учителям, и родителям не будет страшно работать совместно с такими детьми. Тем не менее, именно педагоги несут ответственность. Даже за отсутствие документально оформленных методик. С них эти бумажки требуют.

По словам эксперта, универсальных принципов работы нет и быть не может. Особенность инклюзивного образования заключается как раз в индивидуальном подходе.

Педагог находится между двух огней. С одной стороны, много административных обязанностей. С другой – нюансы в работе с особенными учениками. У нас две крайности. Есть переполненные государственные школы и частные, в которых не очень рады подопечным с особенностями.

Директор Глубоковской средней школы им. Ы. Алтынсарина Гульмира Абильмажинова считает, что работа по внедрению инклюзивного образования в Казахстане ведется планомерно.

Если сравнивать 90-е годы, прогресс есть. Однако поначалу многие родители, ученики восприняли введение инклюзивного образования неоднозначно. Но со временем осознали его обоснованность и необходимость. Абсолютно все дети – часть нашего общества. Дать им возможность получить образование, найти друзей, помочь адаптироваться – важная задача, которую решает инклюзия.

По данным Министерства образования РК, сейчас в более чем половине школ страны созданы специальные условия для обучения детей с ограниченными возможностями. Безбарьерный доступ обеспечен в более чем двух тысячах дошкольных учреждений и шести тысячах общеобразовательных школ.

С 2020-2021 учебного года в штатное расписание школ включены педагоги-ассистенты. Более трех тысяч специальных педагогов работают в государственных дошкольных организациях общего типа и общеобразовательных школах для обеспечения постепенного включения детей с особыми образовательными потребностями в учебно-воспитательный процесс. К 2025 году запланировано достижение 100% показателя в детских садах и общеобразовательных школах, 70% в колледжах и вузах. Пресс-служба МОН

Общество равноправияСалтанат Мурзалинова-Яковлева говорит, что в Алматы огромное количество кафе, бизнес-центров, современных ЖК, но зданий, подходящих для обучения детей с различными диагнозами, попросту нет.

Во всем городе мы не можем найти помещение для нашего Центра, для открытия малокомплектной школы. Необходима школа как исследовательская площадка: чтобы наглядно показать результат, нам нужен один год. По требованиям, даже у малокомплектных школ в обязательном порядке должен быть спортзал либо стадион. Таких зданий в городе нет.

До определенного времени отечественная инклюзия представляла собой медикализированный подход. Когда дети с особенностями учились в коррекционных классах, в первую очередь, им оказывалась медицинская поддержка, в зависимости от диагноза и исходя из того, что они не могут делать. Это не совсем верно.

Как считает Салтанат Мурзалинова-Яковлева, сначала необходима реальная государственная поддержка развития школьной инклюзии, а уже после можно действительно говорить о социализации.

Любой воспитанник детдома, который попадает в приемную семью, уже является ребенком с психологическими особенностями. Ему нужна адаптация, которая может растянуться на долгие годы. И это тоже категория, требующая внимания. Нам звонят из всех регионов страны. Особенные дети есть везде. Им нужна поддержка и индивидуальный подход, как это давным-давно делается за рубежом. Мы уже много лет перенимаем их опыт.

По словам руководителя ЦСИП, в развитых странах особенные дети — действительно равноправные члены общества. Для них со стороны государства созданы максимальные условия: пандусы, лифты, входы в здания, автомобили, — все, с чем сталкивается человек в обычной жизни, приспособлено и для людей с ограничениями.

Мы сотрудничаем с коллегами из разных стран, перенимаем их методики, интересные и эффективные подходы. Разговариваем со специалистами из США, активно общаемся с Болгарией, с Грузией, где спокойно воспринимают людей с особенностями. Для них без разницы, здоров человек или ограничен.

Салтанат Мурзалинова-Яковлева отмечает, что иностранные специалисты готовы помочь в продвижении инклюзии в Казахстане.

В августе к нам приедет группа экспертов из Франции проводить инклюзивный лагерь. У них это развито – спорт как элемент инклюзии. Они наслышаны о проблемах, с которыми мы сталкиваемся, и готовы оказать содействие, поделиться опытом внедрения инклюзивных программ. На данный момент зарубежные специалисты проявляют больше заинтересованности, чем местные госорганы.

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