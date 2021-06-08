На крупном столичном проспекте снизят скоростной режим

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Фиксировать нарушения скоростного режима начнут с 10 июня.
В Нур-Султане по проспекту Туран снизят скоростной режим до 60 км/ч, сообщает zakon.kz.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту Туран, на участке от улиц Сыганак до Керей Жанибек хандар принято решение о снижении скоростного режима с 80 до 60 км/ч, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.
Фиксировать нарушения скоростного режима начнут с 10 июня.
На указанном участке введена выделенная полоса для общественного транспорта "Bus line" в обоих направлениях.
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