Женщина пришла домой после сожжения в Индии

В больнице ее по ошибке сочли умершей и выдали родственникам тело похожей женщины.

Женщина явилась домой на другой день после собственной кремации, сообщает zakon.kz со ссылкой на Лента.

Жительница индийского города Джаггайяпета, штат Андхра-Прадеш, вернулась домой на следующий день после того, как родственники сочли ее умершей от COVID-19 и по ошибке кремировали тело другого человека. Об этом сообщает издание The News Minute.

75-летняя женщина по имени Гириджамма (Girijamma) заболела новой коронавирусной инфекцией и 12 мая попала в больницу. 15 мая ее муж Гаддайя (Gaddayya) поехал навестить ее.

Гириджаммы не оказалось на больничной койке, и сотрудники больницы сказали мужчине, что ее перевели в другое отделение. Гаддайя проверил все отделения, и, в конце концов, персонал лечебного учреждения порекомендовал ему обратиться в морг.

В морге индиец увидел тело женщины, которая была похожа на его жену. Он сообщил об этом сотрудникам больницы, и те выдали ему труп и выписали свидетельство о смерти на имя Гириджаммы. Семья отвезла тело домой.

Сын Гириджаммы и Гаддайи скончался от COVID-19 23 мая, и скорбевший мужчина организовал для них совместные похороны с кремацией во вторник, 1 июня.

Однако на следующий день, 2 июня, Гириджамма вернулась домой. Увидев ее, Гаддайя и другие родственники были в шоке. Оказалось, что все это время она была в больнице и удивлялась, почему никто не приходит навестить ее. Теперь пожилая пара оплакивает умершего от болезни сына.

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