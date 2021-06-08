36 мотоциклов сгорели в столичном магазине

Также сгорел один снегоход.

В столице во время пожара в магазине сгорело 36 мотоциклов, передает zakon.kz.

8 июня в 11:54 часов столичные пожарные выехали на поступивший вызов по улице Герцена. По прибытию в 12.02 часов было установлено, что на прилегающей территории магазина по продаже мотоциклов происходит горение 36 мотоциклов и 1 снегохода на площади 15 кв.м. Пожар ликвидирован в 12.09 часов, - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы 10 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Нур-Султана. Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

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