Аймагамбетов высказался о поддельных дипломах

В вузы и министерство достаточно часто поступают запросы о подлинности дипломов.

Министерство образования и науки планирует оцифровать все дипломы, чтобы избежать ситуаций с поддельными документами при устройстве на работу, передает корреспондент zakon.kz.

Глава МОН Асхат Аймагамбетов отметил, что в вузы и министерство достаточно часто поступают запросы о подлинности дипломов. И бывают ситуации, когда человек, предоставляя диплом на работе, на самом деле вовсе нигде не учился. В связи с этим ведомство проводит активную работу по предотвращению таких случаев.

Во-первых, у нас сейчас электронные дипломы. Можно будет через электронный портал работодателю вбить определенный номер и проверить - когда был выдан диплом и является ли он подлинным, - сообщил Асхат Аймагабетов.

Во-вторых, министерство работает над восстановлением исторических данных по дипломам. Около 10-15 лет уже оцифровано.

Теперь до определенного времени работодатель может получить информацию о том, учился его сотрудник или нет. Кстати, когда мы эту работу проводили, выяснялось немало случаев, когда те или иные дипломы оказывались поддельными, - подчеркнул глава МОН.

Ранее министр рассказал, будут ли в Казахстане увольнять "засидевшихся" на местах директоров школ.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!