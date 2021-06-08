В Нур-Султане и десяти областях объявлено штормовое предупреждение 

Местами ожидаются гроза, град.

В Нур-султане и десяти областях Казахстана 9 июня объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный местами 15-20, днем порывы 25 м/с. В Бескарагайском районе ожидается чрезвычайно высокая степень пожарной опасности. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с. В Семе ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются гроза, град. В Атырау временами ожидается гроза.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-западный, западный 18-23, порывы 26 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте утром и днем ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный порывы 18-23 м/с. В Туркестане ожидается северо-западный, западный ветер порывы 18-23 м/с.

В Алматинской области в горных и предгорных районах ожидается гроза, град. Ветер юго-западный, при грозе 15-20 м/с. Местами сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Днем местами ожидается сильная жара 36 градусов.

В Кызылординской области местами сохраняются гроза, пыльная буря. Ветер северо-западный, западный днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность. В Кызылорде днем ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается гроза, днем местами град. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с. В Нур-Султане ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный с переходом на западный при грозе порывы 15 м/с. В Актобе днем ожидается гроза.

Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается гроза.

В Костанайской области местами ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем местами 15-20 м/с.

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