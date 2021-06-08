Найдены вещи пропавших в Туркестанской области туристов

Поиски пропавших парней ведутся уже 15 суток.

Вещи пропавших туристов нашли у реки Угам, передает zakon.kz.

Сегодня, в 13:10 часов, в 500 метрах от места слияния рек Айгыржыккан и Угам Толебииского района Туркестанской области были найдены вещи (толстовка, резиновая шлепка, спальный мешок). Спасатели МЧС передали найденную сумку сотрудникам полиции. Вещи своего сына узнала мать одного из пропавших туристов, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Поиски двух пропавших туристов продолжаются. В регионе проводится аэровизуальная разведка вертолетом АО «Казавиаспас».

Операция по поиску продолжается уже 15-е сутки.

В поисковых работах задействованы 137 сотрудников, 17 единиц техники, Департаментов по ЧС и полиции Туркестанской области, Пограничной службы КНБ, лесного хозяйства, МЧС Республики Узбекистан, 1 вертолет и родственники пропавших туристов. Поисковые работы ведутся по девяти направлениям.

Ранее трое пропавших туристов были найдены и спасены. Также нашли тела двух туристов.

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