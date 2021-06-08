Мужчина дал пощечину Макрону, подошедшему поздороваться

Инцидент попал на видео.

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощечину от мужчины во время визита главы государства в департамент Дром после посещения лицея в коммуне Тэн-л'Эрмитаж, сообщает zakon.kz.

Как передает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM, в результате инцидента задержаны два человека.

На видеозаписи, распространившейся в соцсетях, видно, что Макрон во время поездки в департамент подошел к толпе местных жителей, стоявших за низким ограждением, и начал с ними разговор, взяв одного мужчину за руку. В этот момент мужчина что-то сказал ему в ответ и сильно ударил по лицу. Охрана оперативно отреагировала, оттеснив главу государства и повалив на землю нападавшего.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!