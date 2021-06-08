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Мировой рекорд - жительница ЮАР родила 10 детей

Фото: ria.ru 8 июня 2021, 21:03

Врачи ожидали всего восьмерых.

37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из ЮАР, родив сразу семь мальчиков и трех девочек, установила мировой рекорд, передает zakon.kz.

Женщина из ЮАР установила мировой рекорд, родив сразу 10 детей. Предыдущий рекорд в мае был установлен жительницей Мали, которая за один раз родила девять детей, - говорится в сообщении РИА Новости.

Как отмечает уточняется, Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила, находясь на восьмом месяце беременности. К слову, врачи ожидали всего восьмерых.

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