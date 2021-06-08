Три компании оштрафованы за повреждение кабельных и воздушных линий в Актау

Сумма штрафа составила 350 МРП (1 020 950 тенге).

В связи с повреждением кабельных и воздушных линий в Актау была проведена проверка ТОО "Ақ жол құрылыс", АО "Транстелеком" и ТОО "Standart Construction", передает zakon.kz.

По результатам внеплановой проверки ТОО "Ақ жол құрылыс" привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 302 и по статье 305 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект крупного предпринимательства, составила 350 МРП (1 020 950 тенге). Повреждение кабельной линии было допущено в результате несогласованных земляных работ с применением строительно-дорожных машин. В результате повреждение КЛ-10 кВ недоотпуск электроэнергии составил 7200 кВт/час, - рассказали "Ладе" в территориальном департаменте Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан по Мангистауской области.

При проверке деятельности АО "Транстелеком" на основании обращения ГКП "АУЭС" о повреждении кабельной линии 10 кВ установлено, что при производстве несогласованных земляных работ в охранной зоне электрических сетей представителями компании допущено повреждение, приведшее к ограничению электрической энергии потребителей 13 микрорайона.

АО "Транстелеком" также было привлечено к административной ответственности по части 4 статьи 302 и по статье 305 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект крупного предпринимательства, составила 350 МРП (1 020 950 тенге). Повреждение кабельной линии было допущено в результате нарушения технологии производства работ - с применением отбойных молотков и ломов. В результате повреждения КЛ-10 кВ недоотпуск электроэнергии составил 420 кВт/час, без напряжения остались 43 многоквартирных жилых дома и 14 юридических учреждений, - отметили в ведомстве.

Также в отношении ТОО "Standart Construction" составлены протоколы об адмнарушении по статье 305 и части 2 статьи 302 КОАП РК.

Как уточняется, руководство ТОО "Standart Construction" не получило согласование на строительство объекта ЖК "Премьер Актау" в охранной зоне ВЛ-110 кВ "Л-Г-4", расположенной в 19 микрорайоне Актау.

Из-за падения от сильного ветра катанки с крыши строящегося объекта ЖК "Премьер Актау" была повреждена высоковольтная линия электропередачи 110 кВ "Л-Г-4". Общая сумма штрафа по двум статьям, как на субъект малого предпринимательства, составила 45 МРП (131 265 тенге), - рассказали в ведомстве.

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