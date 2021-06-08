Казахстанка взяла два "серебра" на ЧМ Азии по художественной гимнастике

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Она стала второй в двух финалах: в упражнениях с мячом и обручем.
Алина Адилханова, представляющая Казахстан на Чемпионате Азии в Ташкенте, завоевала две серебряные медали, сообщает zakon.kz.
Как передает Olympic.kz, она стала второй в двух финалах: в упражнениях с мячом и обручем.
ЧА по художественной гимнастике, финалы в отдельных видах:
Упражнения с обручем:
Упражнения с мячом:
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