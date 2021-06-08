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Казахстанка взяла два "серебра" на ЧМ Азии по художественной гимнастике

Фото: Olympic.kz 8 июня 2021, 21:27

Она стала второй в двух финалах: в упражнениях с мячом и обручем.

Алина Адилханова, представляющая Казахстан на Чемпионате Азии в Ташкенте, завоевала две серебряные медали, сообщает zakon.kz.

Как передает Olympic.kz, она стала второй в двух финалах: в упражнениях с мячом и обручем.

ЧА по художественной гимнастике, финалы в отдельных видах:

Упражнения с обручем:

  1. Тахмина Икромова (Узбекистан);
  2. Алина Адилханова (Казахстан);
  3. Ятин Жао (Китай).

Упражнения с мячом:

  1. Екатерина Фетисова (Узбекистан);
  2. Алина АДилханова (Казахстан);
  3. Чевун Ким (Южная Корея).

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