Конокрады увели у пенсионера лошадей на 9 миллионов тенге в Жамбылской области

Виновные уже задержаны и признали вину.

В Жамбылский РОП обратился 70-летний житель и сообщил о краже скота. По его словам, неизвестные увели 15 лошадей, которые паслись без присмотра, сообщает zakon.kz.

Начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов в соцсетях написал о том, что трое подозреваемых были установлены и задержаны в Алматинской области.

Двое мужчин, в возрасте 29 и 28 лет - жители Байзакского района Жамбылской области, 25-летний мужчина - из Жамбылского района. Свою вину они признали.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила 9 миллионов тенге. Полицейские лошадей нашли в Алматинской области и уже вернули законному владельцу. начальник Департамента полиции Жамбылской области генерал-майор полиции Жанат Сулейменов

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!