Следствие собрало доказательства, но суд прошел с нарушениями - мама Томирис Байсафы

Она подтвердила, что подаст апелляцию. Жанна не намерена обращаться к властям ни Казахстана, ни России.

Мама Томирис Байсафы – Жанна Ахметова уверена, что суд, оправдавший Муртузали Меджидова, которого она считает причастным к смерти своей дочери, прошел с нарушениями, сообщает zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью российского телеканалу "Дождь".

На вопрос ведущего, чем она объясняет такой вердикт, Жанна ответила, что спецификой суда присяжных.

Это не про следствие и не про следственный эксперимент. Это про рассказы, какой она была, что делала. Жанна Ахметова - мама Томирис Байсафы

У Жанны Ахметовой, по ее словам, нет сомнений в том, что произошло. Она рассказала про вопросный лист, который раздается сторонам.

В нем были такие вопросы: "Доказано ли выпадение Томирис из окна?". Присяжные ответили на него – "да". Следующий вопрос: "Причастен ли к этому Меджидов?" Они и на него отвечают: "Да". Дальше третий вопрос: "Виноват ли Меджидов?". А на него отвечают – "нет". Странно. Причастен, но не виноват?! Жанна Ахметова – мама Томирис Байсафы

Женщина рассказывает, что следствие вело главное управление Российской Федерации, которое собрало огромную доказательную базу, проводило соответствующие экспертизы. И уверена, что если бы дело рассматривалось в обычном суде, то Меджидов был бы осужден.

А суд присяжных позволяет такое "плавание". Я слушала интервью адвокатов, где они говорили, что их линия строилась на переписке Томирис, где она через слово говорила Муртузали о том, что она хочет с собой покончить. Жанна Ахметова – мама Томирис Байсафы

Женщина добавила, что к присяжным у нее нет никаких претензий. Они услышали то, что услышали. А та сторона была красноречивее, убедительнее, подготовленнее.

Ранее в Instagram она писала, что судья, по ее мнению, "поддерживает сторону Меджидова. Удовлетворяет почти 80% их ходатайств. Не перебивает и дает им все сказать.

Необходимо напомнить, что ранее маму Томирис Байсафы вывели из зала суда.

Судья не давал нам ходатайствовать, вносить замечания и реплики. В моем последнем слове, ему то одно не нравилось, то другое. И каюсь, когда выступала сторона защиты, то я что-то пробубнила про это отвратительное вранье. Жанна Ахметова – мама Томирис Байсафы

Она подтвердила, что подаст апелляцию. Жанна не намерена обращаться к властям ни Казахстана, ни России.

Этот суд прошел с такими апелляционными нарушениями, что я справлюсь сама. Жанна Ахметова – мама Томирис Байсафы

Суд отклонил гражданские иски родных погибшей о взыскании с подсудимого 30 млн рублей компенсаций.

13 апреля 2018 года казахстанка Томирис Байсафа выпала из окна 4-го этажа МГИМО. Девушка училась на 4-м курсе кафедры международных экономических отношений МГИМО. Врачи провели несколько операций, однако спустя три недели она скончалась в больнице. В Следственном комитете России начали расследование по статье "Доведение до самоубийства". Позже дело квалифицировали на статью "Убийство".

Спустя два года, 28 июля 2020 года по этому делу в Москве был задержан сын экс-премьера Дагестана Муртузали Меджидов. По версии следствия, Меджидов избил девушку и вытолкнул в окно.

Муртузали Меджидова допрашивали на начальном этапе следствия. В день трагедии его видели в одной аудитории с Томирис. Парень и девушка якобы разговаривали на повышенных тонах. Но тогда улик против него не нашли и возбудили уголовное дело по статье о доведении до самоубийства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!