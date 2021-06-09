Медведь разоряет окрестности городка в ВКО

Ночью многие боятся выходить во двор. Люди просят власти обезопасить город, латают дыры и обносят заборы колючей проволокой.

В городе Серебрянск в Восточном Казахстане медведь разоряет ульи и ломает заборы, сообщает zakon.kz.

Агрессии косолапый пока не проявляет, но горожане боятся встретить хищника у себя во дворе, передает Astana TV.

Ночью многие боятся выходить во двор. Люди просят власти обезопасить город, латают дыры и обносят заборы колючей проволокой.

Светлана Колотко вечером вышла на лай собак, а по двору расхаживает медведь. Как рассказывает хозяйка, ее он совсем не испугался, зато полакомился оставленными на улице овощами.

Оно, конечно, страшно жутко стало. Но жалко, конечно, его пусть поймают и увезут в лес, потому что там ему жить, а не здесь среди людей. жительница города Серебрянск Светлана Колотко

Разгуливающего по улицам медведя видели в разных районах города. Недавно он и вовсе бродил рядом с детской площадкой. Встревоженные горожане обратились в местный акимат.

Мнения жителей по поводу появления медведя разделились. Зоозащитники выступают за то, чтобы медведя вернули в привычную среду обитания. Вторая половина опасается за жизнь сельхоз животных и требует принять кардинальные меры по отстрелу животного. заместитель акима города Серебрянск Ксения Короткова

Судя по описаниям и размерам следа, в Серебрянске хулиганит двухгодовалый медведь-подросток, считают егеря. За косолапого вступился фонд по защите животных. Как рассказала его лидер, Лариса Прокопьева, они уже написали в природоохранные организации и договорились, что в ближайшее время охотники выстрелом со снотворным усыпят медведя. А егери отвезут его к собратьям в тайгу. Для перевозки местный зоопарк даже предоставил специальную клетку.

Хочу сказать, что везде мы встречаем понимание. Мы нашли ружье и все препараты есть, коллеги из РФ нас консультируют. Сейчас нам надо будет найти ветеринара-охотника, сделать пристрел. председатель общественного фонда по защите прав животных Лариса Прокопьева

Как говорят защитники фонда, в регионе это будет первый гуманный случай по возвращению медведя в привычную среду обитания. Пока идут последние согласования, жителей Серебрянска просят быть бдительными. И не гулять допоздна.

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