Неизвестный бросил в людей гранату в Украине: есть пострадавшие

Украинские правоохранители задержали мужчину, который бросил гранату.

В Украине вечером 8 июня три человека пострадали после взрыва гранаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Неизвестный бросил гранату. Три человека получили ранения, медики оказывают помощь на месте происшествия, — сказано в сообщении полиции Харьковской области в Twitter.

По информации полиции, трое пострадавших были доставлены в больницу. Так, молодой человек 2005 года рождения получил ранения средней степени тяжести, состояние здоровья еще двоих — 1988 и 2002 годов рождения — удовлетворительное.

По словам очевидцев, после взрыва трое раненых бежали по улице и просили вызвать скорую. Медики через некоторое время прибыли на место. По неподтвержденной информации, одному из пострадавших грозит ампутация ноги. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Позже стало известно, что украинские правоохранители задержали злоумышленника 1992 года рождения.

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