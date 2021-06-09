Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 396 832 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 203,

в городе Алматы – 138,

в городе Шымкенте – 31,

в Акмолинской области – 59,

в Актюбинской области – 16,

в Алматинской области – 40,

в Атырауской области – 55,

в ВКО – 65,

в Жамбылской области – 17,

в ЗКО – 97,

в Карагандинской области – 142,

в Костанайской области – 36,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 20,

в Павлодарской области – 48,

в СКО – 11,

в Туркестанской области – 16.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 245,

в городе Алматы - 400,

в городе Шымкенте - 152,

в Акмолинской области - 65,

в Актюбинской области - 36,

в Алматинской области - 26,

в Атырауской области - 88,

в ВКО - 104,

в Жамбылской области - 75,

в ЗКО - 108,

в Карагандинской области - 264,

в Костанайской области - 124,

в Кызылординской области – 20,

в Мангистауской области - 13,

в Павлодарской области - 67,

в СКО - 43,

в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровело 370 871 человек от COVID-19

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