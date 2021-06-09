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Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

Фото: РБК 9 июня 2021, 08:00

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 396 832 случая, из них:

  • в городе Нур-Султан – 203,
  • в городе Алматы – 138,
  • в городе Шымкенте – 31,
  • в Акмолинской области – 59,
  • в Актюбинской области – 16,
  • в Алматинской области – 40,
  • в Атырауской области – 55,
  • в ВКО – 65,
  • в Жамбылской области – 17,
  • в ЗКО – 97,
  • в Карагандинской области – 142,
  • в Костанайской области – 36,
  • в Кызылординской области – 6,
  • в Мангистауской области – 20,
  • в Павлодарской области – 48,
  • в СКО – 11,
  • в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 245,
  • в городе Алматы - 400,
  • в городе Шымкенте - 152,
  • в Акмолинской области - 65,
  • в Актюбинской области - 36,
  • в Алматинской области - 26,
  • в Атырауской области - 88,
  • в ВКО - 104,
  • в Жамбылской области - 75,
  • в ЗКО - 108,
  • в Карагандинской области - 264,
  • в Костанайской области - 124,
  • в Кызылординской области – 20,
  • в Мангистауской области - 13,
  • в Павлодарской области - 67,
  • в СКО - 43,
  • в Туркестанской области - 17.

Всего в стране выздоровело 370 871 человек от COVID-19

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