Опубликована статистика по заболевшим COVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 8 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1000 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 396 832 случая, из них:
- в городе Нур-Султан – 203,
- в городе Алматы – 138,
- в городе Шымкенте – 31,
- в Акмолинской области – 59,
- в Актюбинской области – 16,
- в Алматинской области – 40,
- в Атырауской области – 55,
- в ВКО – 65,
- в Жамбылской области – 17,
- в ЗКО – 97,
- в Карагандинской области – 142,
- в Костанайской области – 36,
- в Кызылординской области – 6,
- в Мангистауской области – 20,
- в Павлодарской области – 48,
- в СКО – 11,
- в Туркестанской области – 16.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 847 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 245,
- в городе Алматы - 400,
- в городе Шымкенте - 152,
- в Акмолинской области - 65,
- в Актюбинской области - 36,
- в Алматинской области - 26,
- в Атырауской области - 88,
- в ВКО - 104,
- в Жамбылской области - 75,
- в ЗКО - 108,
- в Карагандинской области - 264,
- в Костанайской области - 124,
- в Кызылординской области – 20,
- в Мангистауской области - 13,
- в Павлодарской области - 67,
- в СКО - 43,
- в Туркестанской области - 17.
Всего в стране выздоровело 370 871 человек от COVID-19
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