Африканские студенты избили бойца ММА в Москве

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Обидчик избил Агасапара Мухадова разбитой бутылкой.
Студенты-африканцы из Российского университета дружбы народов избили в Москве бойца ММА Агасапара Мухадова, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.
По сведениям источника, инцидент произошел 8 мая. Сообщается, что перепалка между Мухадовым и студентами РУДН случилась в очереди в магазин, который располагается вблизи от общежития.
Как заявил сам Мухадов, обидчик избил его разбитой бутылкой. В результате осколки стекла порезали ему голову и тело.
Спортсмен получил необходимую медицинскую помощь. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".
Агасапару Мухадову 24 года. Он выступает в лиге Hardcore Fighting Championship в тяжелом весе. На его счету одна победа и два поражения.
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