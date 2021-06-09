Врач предупредила об опасных последствиях расчесывания комариных укусов

В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства.

Врач-терапевт объяснила, почему нельзя расчесывать комариные укусы, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Москва 24".

Если мы расчесываем эти укусы, то возрастает риск инфицирования, особенно он велик в жаркую погоду. То есть на месте безобидной ранки может появиться большая рана с отеком, гнойная корка. В зависимости от состояния иммунной системы попадание инфекции может привести к абсцессу с необходимостью хирургического вмешательства, — сказала Татьяна Романенко.

Кроме того, расчесывание места укуса может привести к аллергической реакции. Также травмирование этого участка кожи может стать причиной отека.

Мы расчесываем место укуса, ранка начинает кровить, выделяются определенные биологически активные вещества, которые будут направлены на то, чтобы остановить кровотечение. Соответственно, это запускает уже другой каскад биохимических реакций, что может привести к отеку, — объяснила Романенко.

Медик также напомнила, что комары могут переносить инфекции, поэтому, если после укуса насекомого поднялась температура, необходимо обратиться к врачу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!