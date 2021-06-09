Назначен председатель Комитета по делам архивов и управления документацией МКС

Им стал Куат Борашев.

Куат Борашев назначен председателем Комитета по делам архивов и управления документацией МКС РК, сообщает zakon.kz.

Приказом министра культуры и спорта РК Борашев Куат Кахарманулы назначен на должность председателя Комитета по делам архивов и управления документацией Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Куат Борашев родился в 1972 году в Джамбулской области.

Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби. Квалификация по специальности — журналист.

Трудовую деятельность начал в 1993 г. в должности редактора государственной телерадиовещательной компании "Казахстан".С мая по октябрь 1994 г. был репортером республиканской корпорации "Телевидение и радио Казахстана".В 1994-1995 гг. — учитель средней школы.В 1995-1997 гг. — диктор телекомпании "Райхан-ТВ".С июля по сентябрь 1997 г. — редактор городского телеканала "Тараз-ТВ".В 1997-2000 гг. — редактор, руководитель групп "Акнур" и "Азан", комментатор ЗАО "Жамбылская областная телерадиокомпания".В 2000-2003 гг. — главный специалист ЗАО "Қазақстан темір жолы".В 2003-2005 гг. — корреспондент республиканской газеты "Егемен Қазақстан".С февраля по июнь 2005 г. — заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента РК".В 2005-2006 гг. — заведующий отделом НЗАО "ТРК Президента Республики Казахстан".С марта по август 2006 г. — главный эксперт пресс-службы Президента РК.В 2006-2007 гг. — обозреватель республиканской газеты "Егемен Қазақстан".В 2007-2012 гг. — занимал различные должности в Администрации Президента РК.В 2012-2013 гг. — заместитель председателя Комитета информации и архивов Министерства культуры и информации РК.В 2013-2017 гг. — заместитель заведующего Секретариатом Государственного секретаря РК.С июня по ноябрь 2017 г. — главный редактор республиканской газеты "Егемен Қазақстан".В 2017-2019 гг. — председатель Комитета языковой политики Министерства культуры и спорта РК.С марта 2019 г. и по настоящее время — заместитель заведующего секретариатом Государственного секретаря РК.

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