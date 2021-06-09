Темпы вакцинации снизились: всего 9,4% астанчан привились от коронавируса

Число привитых в мае на 46% ниже апреля.

Главный государственный санитарный врач Нур-Султана Сархат Бейсенова рассказала о проведении вакцинации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

Она отметила, что всего в городе работает более 100 прививочных кабинетов.

На сегодняшний день двумя компонентами привито 9,4% всего населения города или 111 683 человека. Первым компонентом охвачено 14,3% или 169 632 человека. Всего во временных прививочных пунктах при ТРЦ, ТД первым компонентом привито 19 742 человека, вторым компонентом - 9 109 человек от всего привитого населения города, - сообщила Сархат Бейсенова на брифинге в акимате.

По ее словам, за последний месяц темпы вакцинации снизились. Число привитых в мае на 46% ниже апреля.

Ранее главный санврач столицы рассказал об эпидситуации. По ее словам, заболеваемость в городе снижается, но медленно.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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