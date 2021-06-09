Казахстанцы жалуются на проблемы с доступом в интернет

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Сбои наблюдаются по всей стране.
Казахстанцы массово жалуются на сбои в работе интернета, сообщает zakon.kz.
Сбои наблюдаются по всей стране.
Читайте также:
Почему идут сбои с интернетом, объяснили в "Казахтелекоме"
Беспроводной и мобильный интернет плохо работает.
Ужасно работает. Нур-Султан.
Тормозит думал vpn нужен.
10 минут не работал мобильный интернет, сейчас вроде заработал - пишут казахстанцы.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!