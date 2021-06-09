Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Казахстанцы жалуются на проблемы с доступом в интернет

Фото: pixabay.com 9 июня 2021, 11:19

Сбои наблюдаются по всей стране.

Казахстанцы массово жалуются на сбои в работе интернета, сообщает zakon.kz.

Сбои наблюдаются по всей стране.

Читайте также:

Почему идут сбои с интернетом, объяснили в "Казахтелекоме"

Беспроводной и мобильный интернет плохо работает.

Ужасно работает. Нур-Султан.

Тормозит думал vpn нужен.

10 минут не работал мобильный интернет, сейчас вроде заработал - пишут казахстанцы.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Комментарии 💬4
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Я хочу, чтобы мои песни нравились и вдохновляли" - Кристина Пак
Девушка в свадебном платье устроила переполох в Алматы