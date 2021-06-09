Отличница повесилась после экзаменов в Туркестанской области

Начато расследование.

В Туркестанской области школьница совершила суицид, сообщает zakon.kz.

По данным Отырар, родители нашли оставленную записку - "Мама, я не оправдала ваших ожиданий".

Девятиклассница Эльвира Мыктыбек была отличницей и гордостью школы.

По словам мама девушки, директор школы грозилась снизить балл.

Она в сарае висела, я пыталась сделать искусственное дыхание, но было уже слишком поздно. На экзамене она сидела от директора в полутора-двух метрах от него, не списывала. У нее такой характер. Но я уверена, что на нее давили и оскорбляли, - рассказывает Айман Даулет, мать погибшей.

Женщина уверена, что до самоубийства ее дочь довели в школе. Безутешные родители говорят, что никогда не заставляли своих детей учиться на отлично.

Директор школы уверяет: она даже не знала, что покойная была отличницей и не давила на ученицу.

Я сама как председатель сидела. Я не оказывала давление, - говорит Айсара Стаева.

После трагедии начато расследование.

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