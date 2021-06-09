Еще 50 млрд тенге для сдерживания цен на продукты потратит правительство

Проще отметить то, что не подорожало - депутат.

Во время отчета правительства и Счетного комитета на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК под председательством спикера Палаты Нурлана Нигматулина депутат Данияр Алимбаев поднял проблему растущих цен на продукты питания в Казахстане и состояния уровня инфляции, передает корреспондент zakon.kz.

Алимбаев указал, что согласно отчету правительства в 2020 году уровень инфляции составил 7,5% и сохранился в пределах прогнозного значения в 8-8,5%.

Начиная с 2020 года все ощутили существенное повышение на основные продукты питания. Наибольший рост зафиксирован на подсолнечное масло - 33,7%, сахар - 32,8%, на крупы - 28,7%, на картофель - 16,8%, фрукты - 14,9%, макаронные изделия - 14,7%, яйца – 10% и так далее. Кроме того, подорожали бензин, электроэнергия, фармацевтическая продукция, стоимость жилья. К сожалению, данный список можно продолжить, проще отметить то, что не подорожало. Но уровень инфляции устоял в пределах целевого значения. Мой первый вопрос первому заместителю премьер-министра Алихан Асханович, какие меры предпринимает правительство для сдерживания уровня цен и тарифов? - обратился он к Смаилову.

В свою очередь Смаилов согласился, что вопрос инфляции является "сложным" особенно в последнее время в связи с пандемией.

Во многих странах, в соседних странах и даже по всему миру мы наблюдаем повышение цен на продукты, в том числе и социально значимых продуктов. Для их стабилизации правительство разработало дорожную карту, в рамках которой были приняты 45 срочных и системных мероприятий. В том числе министерство сельского хозяйства для обеспечения внутреннего рынка полностью продуктами разработало комплексный план. Минсельхозу было выделено 30 млрд тенге для субсидирования. В рамках дорожной карты созданы региональные стабилизационные фонды, для пополнения фондов проводится оптимизация госзакупок, - рассказал он.

По его словам, также заключаются форвардные договора на закуп продуктов, за счет местных бюджетов в качестве кредитов для удержания цен были выделены 33 млрд тенге.

Эти средства мы планируем повысить до 50 млрд тенге. Было поручено повысить. Также проводились антимонопольные меры, меры ограничения введены. Заключены меморандумы для стабилизации цен на продукты. Мы планируем 24 распределительных центра построить, этот вопрос находятся на контроле правительства, - заверил первый заместитель премьер-министра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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