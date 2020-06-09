Глава "Союза строителей Казахстана" предложил решение по снижению стоимости жилья

Кирпич – самый экологичный материал.

Председатель "Союза строителей Казахстана" Талгат Ергалиев предложил правительству решение по снижению стоимости жилья.

По его словам, резкое удорожание строительных материалов и строительных услуг привели к закономерному повышению стоимости квадратного метра жилья.

На фоне сокращения государственных жилищных программ и повышения стоимости процесса строительства даже доступное жилье для казахстанцев в настоящее время стало недоступным.

Учитывая, что заработная плата большинства казахстанцев осталась на прежнем уровне, инфляция растет и вместе с этими процессами мечта о собственном жилье для подавляющего числа граждан становится несбыточной. Выросла стоимость на все основные строительные материалы, кроме песка, щебня, гипсокартона.

На рост стоимости материалов повлияли 2 фактора: импорт, и инфляция тенге.

К слову, даже цемент, который производится в Казахстане вырос в цене более чем на 40 %. Бешеный скачок стоимости продемонстрировали – арматура (рост на 195 %), кирпич (рост на 150 %), кабель (на 93 %), гидроизоляционные материалы вместе с утеплителями (рост на 40 %).

Вместе с повышением цен на материалы, выросла стоимость строительных услуг.

Как видят решение данной проблемы профессионалы строительной индустрии?

Талгат Ергалиев выдвинул собственное решение данной проблемы.

Что же нам необходимо сделать? Что предлагаем мы? Во-первых, мы должны уйти от строительства "человейников", т.е. уплотненного строительства монолитных высокоэтажных домостроений, в которых на куб бетона уходит около 126 кг арматуры и уйти на окраины городов. арматура и дорогая земля, естественно, удорожают строительство. Мы предлагаем перейти на кирпичное строительство, предполагающее возведение домов высотой не выше 9 этажей. Чего мы этим самым добиваемся? Во-вторых, мы снижаем стоимость жилья, так как на куб кирпичной кладки в кирпичных домах, уходит 3 - 5 кг арматуры, что в 25 раз меньше, чем в монолитном домостроении. В-третьих, разглаживаем плотность населения, препятствуем созданию пробок на дорогах, улучшаем экологию и заботимся о здоровье людей. Общеизвестно, что кирпич – самый экологичный материал, - отметил он.

В связи с осваиванием окраин, встанет вопрос инфраструктуры и социальных обьектов.

Я уверен, что строительство социальных объектов бизнес может успешно реализовать в рамках ГЧП. Предприниматели построят школы, детские сады, торговые, медицинские центры. Все эти расходы окупаются. Необходимо предусмотреть инструменты поддержки со стороны государства. Отопление можно обеспечить в данных домах с помощью новых технологий. водоотведение аналогично. Сегодня существуют передовые технологии, широко применяющиеся во всем мире. С поставкой электричества у нас не должно возникнуть проблем, так как у нас существует профицит электроэнергии. Таким образом, осуществив переход на строительство 5 - 9 этажных кирпичных домов, мы создадим комфортную стоимость квадратного метра для наших граждан, - заключил Ергалиев.

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