Полиция ищет мужчину, оскробившего афроамериканца в автобусе Алматы

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
В полицию никто не обращался.
Казахстанец без причины приставал к афроамериканцу в автобусе, сообщает zakon.kz.
Видео очевидца распространяют в Казнете.
Сначала наш соотечественник обзывает его "нигга", потом и вовсе хочет вызвать на драку, - говорится в сообщении к видео.
По данному факту будут проведены проверочные мероприятия с установлением фигурантов и с дальнейшим принятием мер. В полицию ни звонков, ни обращений не поступало, - отметил заместитель начальника Департамента полиции Алматы, Рустам Абдрахманов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!