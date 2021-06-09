Это произошло из-за неблагоприятных метеоусловий в Алматы.

Три самолета приземлились на запасных аэродромах из-за ветра, сообщает zakon.kz.

9 июня три борта выполнили посадки на запасных аэродромах в связи с неблагоприятными метеоусловиями в Алматы (сдвиг ветра). Рейс Air Astana КС 952 Нур-Cултан-Алматы приземлился в Шымкенте, рейс FlyArystan КС 7134 Павлодар-Алматы - в Нур-Султане, а рейс FlyArystan КС 7152 Семей-Алматы - в Бишкеке, - сообщили в Air Astana.

Все три рейса уже прибыли в Алматы.

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