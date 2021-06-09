Полицейского ранил в Шу пьяный дебошир

Здоровью участкового ничего не угрожает.

Несколько ударов ножом получил участковый в Шу, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 8 июня поздно вечером.

Жительница города обратилась к полицейским с сообщением о том, что между ней и ее гражданским мужем произошел конфликт.

Прибывшего по вызову участкового инспектора полиции 27-летний мужчина несколько раз ударил ножом и скрылся с места происшествия, - отметили в ведомстве.

В настоящее время здоровью полицейского ничего не угрожает.

Подозреваемый был задержан по "горячим следам" в селе Алга.

Были объявлены планы "Сирена-1" и "Перехват". Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мужчина находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе, – сообщил начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.

На данный момент ведется досудебное расследование по статье 380-1 части 1 Уголовного Кодекса РК "Применение насилия в отношении представителя власти".

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