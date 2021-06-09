Полицейского ранил в Шу пьяный дебошир

Приложение zakon.kz
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Здоровью участкового ничего не угрожает.
Несколько ударов ножом получил участковый в Шу, сообщает zakon.kz.
Инцидент произошел 8 июня поздно вечером.
Жительница города обратилась к полицейским с сообщением о том, что между ней и ее гражданским мужем произошел конфликт.
Прибывшего по вызову участкового инспектора полиции 27-летний мужчина несколько раз ударил ножом и скрылся с места происшествия, - отметили в ведомстве.
В настоящее время здоровью полицейского ничего не угрожает.
Подозреваемый был задержан по "горячим следам" в селе Алга.
Были объявлены планы "Сирена-1" и "Перехват". Выяснилось, что он был в состоянии алкогольного опьянения легкой степени. Мужчина находится в изоляторе временного содержания в Шуском районе, – сообщил начальник Департамента полиции Жамбылской области Жанат Сулейменов.
На данный момент ведется досудебное расследование по статье 380-1 части 1 Уголовного Кодекса РК "Применение насилия в отношении представителя власти".
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