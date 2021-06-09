Госдолг имеет тенденцию ежегодного роста.

Уровень государственного долга Казахстана составляет 29,4% к ВВП. Свои опасения по этому поводу на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК высказала председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Годуновой, госдолг имеет тенденцию ежегодного роста.

При этом реализуются риски, о которых Счетный комитет говорил последние годы. Сейчас это 20,6 трлн тенге. Соотношение долга к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное Концепцией новой бюджетной политики ограничение в 27%. Кто помнит, до 2014 года безопасный уровень госдолга составлял 22% к ВВП. Но был повышен. Причем обоснования тогда мы так и не увидели. В этой связи нынешние 29% представляются высоким уровнем, - подчеркнула она.

Также глава Счетного комитета отметила и резкий рост - в 5 раз - долга местных исполнительных органов, который на начало текущего года составил 1,1 трлн тенге. На 1 января 2020 года было 217 млрд тенге.

Пока это в рамках утвержденного лимита в 1,6 трлн тенге, но создает риски в будущем, - заключила Годунова

Оксана Скибан, Нур-Султан

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