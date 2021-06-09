Где в Алматы разрешено купаться

Спасатели очень обеспокоены тем, что горожане продолжают посещать "дикие" пляжи и стихийные места отдыха.

Заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Ерлан Алибеков рассказал, где в городе разрешено купаться и призвал горожан соблюдать правила безопасного поведения на воде и не купаться в местах, не предназначенных для плавания, передает zakon.kz.

По его словам, спасатели очень обеспокоены тем, что горожане продолжают посещать "дикие" пляжи и стихийные места отдыха. В таких местах могут быть сильные течения, обрывы с резкими перепадами глубины. На дне часто находятся коряги, плиты, разбитые стекла.

Ерлан Алибеков напомнил, что в настоящее время в городе имеется только четыре разрешенных места для купания.

озеро Сайран - 200 метров в южном направлении от улицы Толе би – Алмалинский район;

озеро Сайран - 300 метров в южном направлении от улицы Толе би до пирса – Ауэзовский район.

БАК им. Д. Кунаева - Роща Баума – Турксибский район;

БАК им. Д. Кунаева - зона отдыха Гульдер – Жетысуский район;

На разрешенных местах озера Сайран с восточной и с западной стороны натянуты буйки.

При этом, по его словам, пляжи на БАКе в этом году нерабочие, так как в Роще Баума, зоне отдыха Гульдер в связи с реконструкцией заполнение водой не планируется.

Ерлан Алибеков отметил, что купание на "диких" пляжах может привести к непредсказуемым последствиям. Родителям необходимо обратить внимание на безопасность детей в период летних каникул.

Тем временем сотрудники ДЧС совместно с полицейскими ежедневно патрулируют территории всех водоемов, привлекая к административной ответственности по статье 440 КоАП РК (распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в алкогольном опьянении). С начала летнего сезона оштрафованы 15 человек.

На озере Сайран выставлен сезонный пост Службы спасения города, там же установлено 14 запрещающих купание табличек. На Аэропортовском озере функционирует стационарный водно-спасательный пост.

Кроме того, этим летом ежедневно на водоемах Алматы дежурят спасатели, сотрудники водно-спасательного отряда, полицейские и военнослужащие Национальной гвардии РК.

Теперь спасатели будут патрулировать не только на лодках, но и следить за безопасностью при помощи дрона.

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