Kinopark выходит на рынок Узбекистана

Помимо Узбекистана, в планах компании открытие кинотеатров в таких странах, как Украина и Азербайджан.

Представители компании в данный момент находятся в столице Узбекистана, чтобы обсудить возможность реализации нового проекта в самом центре Ташкента – 10-зальника, изюминкой которого станет первый в регионе IMAX-кинотеатр.

Для компании это станет очередным шагом в реализации стратегии присутствия на международных кинорынках.

Признание нашей компании как лидера кинопоказа происходит уже за границами Казахстана, чему мы безмерно рады. По приглашению узбекской стороны, мы прибыли в Ташкент, чтобы обсудить возможности реализации проекта здесь. Мы видим, какой высокий потенциал у региона и уверены, что наша площадка станет первым шагом к дальнейшему плодотворному сотрудничеству, - отметил генеральный директор компании Kinopark-Kinoplexx Theatres, Малдыбаев Алмаз.

Обсуждение проекта Kinopark происходит на фоне принятия нового закона о постройке торговых центров площадью более 15 тысяч кв. метров с кинотеатром. Как сообщает kinometro.ru со ссылкой на агентство новостей Podrobno.uz, в таком случае со стороны государства предусмотрен ряд льгот. Например, часть расходов на приобретение цифровых устройств демонстрации кино (формата DCP) государство возьмёт на себя, кроме того, предпринимателям безвозмездно будут выделять 25 соток земельной площади под строительство таких объектов, а агентство кинематографии Узбекистана будет бесплатно предоставлять для показа в течение первых трёх месяцев национальные фильмы, произведённые по его заказу.

Помимо Узбекистана, в планах компании открытие кинотеатров в таких странах, как Украина и Азербайджан.

Напомним, Kinopark-Kinoplexx Theatres является крупнейшей сетью кинотеатров на территории Центральной Азии, в управлении которой находится 24 кинотеатра в 11 городах Казахстана. Компания развивает собственную систему онлайн-покупки билетов и барной продукции на базе сайта kinopark.kz. Помимо кинопоказа, с 2021 года компания приступила к производству кино, создав специальное подразделение Tiger Films. В планах компании осуществлять консультационные услуги по производству кино, открытие школ актерского мастерства и боевых искусств Tiger Tactics (постановка трюков, консультация, обучение).

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