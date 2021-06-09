Как менялся курс тенге в мае на фоне роста цен на нефть

Совсем незначительное укрепление тенге на фоне всех перечисленных позитивных факторов было связано с повышенным спросом на иностранную валюту для выплаты дивидендов.

В мае курс тенге укрепился на 0,1% до 428,71 на фоне роста нефтяных котировок. Дополнительными положительными факторами для тенге стали налоговая неделя и увеличение инвестиций нерезидентов: экспортерами в налоговый период было сконвертировано порядка 290 млн долларов США на бирже, а приток нерезидентов в государственные ценные бумаги РК составил около 100 млрд тенге. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Совсем незначительное укрепление тенге на фоне всех перечисленных позитивных факторов было связано с повышенным спросом на иностранную валюту для выплаты дивидендов. Ежегодно после формирования годовой аудированной отчетности, компании созывают собрание акционеров с повесткой о необходимости выплаты дивидендов. 2021 год не стал исключением, большинство банков и компаний в марте-апреле принимали решения по выплате дивидендов по итогам 2020 года. Необходимость выплат в иностранной валюте, в частности, одним из крупнейших местных банков, являлась фактором дополнительного спроса со стороны рынка в мае месяце, - сообщила Молдабекова.

В целом, по ее словам, ситуация на валютном рыке была сбалансированной, Национальный банк не проводил интервенций. Для осуществления трансфертов в бюджет на валютном рынке было сконвертировано 553 млн долларов, объем продаж квазигосударственного сектора составил около 340 млн долларов США.

В июне курс тенге продолжает тренд на укрепление. С начала месяца валюта укрепилась с 428,71 по 426,70, или на 0,5% на фоне пиковых цен на нефть, - заключила она.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!