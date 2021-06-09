Золотовалютные резервы Казахстана выросли на 2,2 млрд долларов

Это связано с ростом портфеля золота на 1,9 млрд долларов США на фоне восстановления цены золота с 1769 до 1892 долларов США за унцию.

Золотовалютные резервы на конец мая составили 36,5 млрд долларов США, увеличившись с начала месяца на 2,2 млрд долларов. Об этом рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Увеличение ЗВР прежде всего связано с ростом портфеля золота на 1,9 млрд долларов США на фоне восстановления цены золота с 1769 до 1892 долларов США за унцию (или на 7%). Доля золота в составе резервов достигла 67,7%. Рост цен на драгоценный металл был спровоцирован снижением доходностей ГЦБ США и глобальным снижением курса доллара США. Активы в свободно конвертируемой валюте выросли на 311 млн долларов США, в том числе за счет роста средств на депозитах и счетах в НБ на 297 млн долларов США, - сообщила она.

По оперативным данным, на конец мая валютные активы Национального фонда составили 58,5 млрд долларов США, увеличившись за месяц на 800 млн долларов США.

Рост валютных активов Нацфонда за прошедший месяц был связан с увеличением валютных поступлений и положительным инвестиционным доходом. Валютные поступления в мае составили 720 млн долларов США. Значительный уровень поступлений в фонд обусловлен восстановлением цен на нефть в текущем году и периодом больших налоговых выплат в мае, - сказала Молдабекова.

При этом благодаря продолжающемуся позитивному тренду на рынке акций, восстановлению цен облигаций и золота, инвестиционный доход Нацфонда в мае составил порядка 660 млн долларов США или 1,15%.

В то же время для выделения гарантированного и целевого трансфертов в мае, в объеме 251 млрд тенге, Нацбанком было продано валютных активов фонда на сумму 553 млн долларов (эквивалентно 237 млрд тенге). При этом, часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлений.

Алия Молдабекова также рассказала о мерах по укреплению роли Нацфонда как фонда будущих поколений.

Одной из основных функций Национального фонда является обеспечение накопления средств для будущих поколений казахстанцев. C целью исключения рисков «проедания» фонда в Концепции формирования и использования средств Национального фонда был установлен неснижаемый остаток объема фонда на уровне 30% от ВВП, т.е. в случае снижения активов Нацфонда ниже порогового значения размер трансфертов должен быть уменьшен на соответствующую величину.

Одним из источников накопления средств для будущих поколений в Нацфонде является доходность от инвестиций при сбалансированном уровне риска аллокации активов. Я уже рассказывала в одном из предыдущих интервью, что Национальным банком в кризисном 2020 году были предприняты меры по сохранению инвестированных активов фонда, а именно установление неснижаемого остатка в стабилизационном портфеле НФ в качестве "подушки безопасности" размером 5 млрд долларов США и продление сроков перехода от консервативной к сбалансированной аллокации активов, что позволило избежать инвестирование в рисковые классы активов в неблагоприятный момент времени, - пояснила зампред Нацбанка.

По ее словам, в настоящее время продолжается работа по переходу к сбалансированной аллокации активов и увеличению доли более доходных классов активов.

С начала 2021 года увеличены инвестиции в ГЦБ развивающихся стран на 1,3 млрд долларов США и корпоративные облигаций инвестиционного уровня на 500 млн долларов США.

По предварительным данным за 5 месяцев доходность активов Нацфонда составляет 1,64 млрд долларов США или 2,84%.

Кроме того, Правительством РК совместно с Национальным банком были разработаны дополнительные механизмы, способствующие обеспечению сберегательной функции Национального фонда.

Так, начиная с 2023 года, определение размера гарантированного трансферта будет основано на контрцикличном бюджетном правиле.

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