Как выплаты казахстанцам из ЕНПФ повлияли на его инвестиционный портфель

По итогам пяти месяцев текущего года доходность пенсионных активов составила 5,3% при инфляции 3,5%.

О влиянии досрочного изьятия пенсионных накоплений на качество инвестиционного портфеля ЕНПФ рассказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова, передает zakon.kz.

Прежде всего, хотелось бы отметить, что по итогам пяти месяцев текущего года доходность пенсионных активов составила 5,3% при инфляции 3,5%. Таким образом, для вкладчиков ЕНПФ обеспечена реальная доходность в размере 1,8%, - сказала она.

Она напомнила, что по поручению главы государства, вкладчикам ЕНПФ было предоставлено право досрочного использования части своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение и передачу в управление частным компаниям. На 31 мая объем досрочных изъятий составил 1,4 трлн тенге.

С момента начала досрочного использования пенсионных накоплений мы наблюдаем снижение объема ежемесячных изъятий: 643 млрд тенге в феврале, 302 млрд тенге в марте, 283 млрд тенге в апреле и 179 млрд тенге в мае текущего года. Данные изъятия не оказывают влияния на качество инвестиционного портфеля ЕНПФ, поскольку в основном осуществляется за счет аккумулированных денежных средств, поступающих от погашений по финансовым инструментам и взносов вкладчиков, - рассказала зампред Нацбанка.

При этом, по ее словам, продолжается активная работа по трансформации валютного портфеля, доля которого на конец мая текущего года составила 32% от пенсионных активов или порядка 9,5 млрд долларов США.

В рамках проводимой работы осуществляются операции с валютными финансовыми инструментами с целью приведения структуры текущего валютного портфеля к установленному стратегическому целевому распределению активов, предусматривающему увеличение инвестиций в более доходные классы активов. В частности, до 25% валютного портфеля планируется инвестировать в глобальные акции, до 25% – в облигации развивающихся стран, а также до 20% – в корпоративные облигации инвестиционного уровня, - пояснила Молдабекова.

Она отметила, что в целом переход валютного портфеля к установленному стратегическому распределению активов позволит улучшить структурную диверсификацию, расширив географию инвестиций и спектр финансовых инструментов, а также повысить качество инвестиционного портфеля, его ликвидность и доходность пенсионных активов в долгосрочной перспективе.

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