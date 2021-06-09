Женщина угнала авто, спасаясь от супруги и матери любовника

Будучи в нетрезвом виде, она свалилась в арык и разбила машину.

Женщина, скрываясь от жены и матери любовника, угнала авто и попала в ДТП в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

По информации Департамента полиции Алматинской области, вечером в дежурную часть Капшагайского РОП обратился 27-летний житель поселка Ащибулак с заявлением об угоне его автомобиля Кia Rio.

Свою машину он одолжил знакомому с правом управления по страховке. А тот оставил в поселке Акозек возле города Капшагай.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что авто угнала 32-летняя жительница г. Капшагай, которая проводила время с приятелем в частном доме поселка Акозек. В ходе распития спиртных напитков в доме появились жена и мать мужчины, которые стали ее бить.

Испугавшись, женщина выбежала на улицу, села за руль стоявшей автомашины с ключами в замке зажигания и уехала, но вскоре попала в арык, разбила авто и получила телесные повреждения.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 200 ч. 1 УК РК. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Кроме того, она привлекается к административной ответственности за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и ей предстоит восстановление поврежденной авто.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!