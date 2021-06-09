Все об административных штрафах: как узнать, оплатить, оспорить

По истечении года сведения об административном штрафе снимаются с базы данных Комитета в автоматическом порядке.

В Комитете по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры ответили на наиболее актуальные вопросы, возникающие у казахстанцев по оплате штрафов, получению сведений по ним, сроках хранения на учетах, порядке обжалования и т.д., передает zakon.kz.

Как оплатить штраф за административное правонарушение по камерам Сергек или выписанный на планшете?

Штраф можно оплатить в онлайн режиме на портале "Электронного правительства" egov.kz. Для этого нужно выбрать раздел "Транспорт и коммуникации", услуга "Поиск и оплата административных штрафов и штрафов за нарушение правил дорожного движения".

При этом наличие электронной цифровой подписи обязательно, информацию вы можете получить только о себе (другой ИИН в поиске указать невозможно).

Кроме этого, штраф можно оплатить в банках и на ресурсах онлайн-банкинга.

Был оплачен штраф в банке, однако на сайте еgov.kz/qamqor.gov.kz он отображен как неоплаченный. Что делать в такой ситуации?

В прошлом были такие проблемы, которые в настоящее время решены, путем совершенствования систем идентификации платежа с Казначейством.

Согласно новым требованиям кассир банка указывает 15-значный уникальный номер штрафа. Проблемы возникают в случае, если кассир не указал данные либо это старые штрафы.

При получении оплаты она автоматически попадает в систему. По старым штрафам необходимо предъявить квитанцию в отдел административной практики Департамента полиции, сотрудники которого снимут данный штраф.

Сейчас адмпротоколы оформляются в электронном формате на планшетах, насколько это оперативно и эффективно?

Система Единый реестр административных производств (ЕРАП) позволяет вести административные дела в электронном формате, это экономит время и ресурсы сотрудников госорганов, исключает волокиту для граждан. Электронные адмпротоколы оформляются на планшетах в течение 5-10 минут.

Все данные на граждан подтягиваются с интегрированных систем. Одновременно, для удобства граждан, внедрено SMS-уведомление о наложенных штрафах, упрощены процедуры их оплаты через АО "Казпочта", банки второго уровня.

Как можно получить фото-, видеодоказательства за нарушения Правил дорожного движения? Получить сведения о зафиксированных нарушениях ПДД (предписание) можно на портале http://qamqor.qov.kz, во вкладке "Узнай о своих штрафах".

Для проверки требуется в окне "Сведения об административных правонарушениях" выбрать опцию "Распечатать".

Далее на номер гражданина, зарегистрированный в Базе мобильных граждан "электронного правительства" на сайте egov.kz, поступит SMS с кодом. При успешном подтверждении появляется возможность просмотра и скачивания необходимых файлов.

Также сведения об административных правонарушениях можно просмотреть в личном кабинете портала "электронного правительства", либо обратиться непосредственно в тот орган, который наложил административное взыскание.

Сколько времени административный штраф находится в базе данных?

Лицо, на которое наложено взыскание за административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию в течение года со дня окончания исполнения административного взыскания.

По истечении года сведения об административном штрафе снимаются с базы данных Комитета в автоматическом порядке, обращаться в государственные органы не нужно (ст.61 КоАП РК).

Что делать, если человек не согласен с административным правонарушением?

Если человек не согласен с наложенным взысканием, необходимо письменно обратиться в тот государственный орган, который наложил взыскание, приложить копию удостоверения личности и подтверждающие документы, опровергающие совершение административного правонарушения.

Можно ли оплачивать штраф, не получив бумажного предписания по почте?

Оплатить штраф можно при этом получив 50% скидку. Если номер гражданина зарегистрирован в личном кабинете Еgov, то к нему придет SMS - уведомление о штрафе, с момента получения которого начитается отсчет 7 суток для оплаты штрафа со скидкой 50%.

То есть не обязательно дожидаться конверта. По общим основаниям в случае, если гражданин не уложился в 7- дневные сроки, то штраф переходит на полную сумму автоматически с 8-го дня.

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