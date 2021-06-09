ЕНУ им. Гумилева планируют реорганизовать

К университету присоединят АО "Финансовая академия".

Министерство образования и науки РК подготовило проект постановления Правительства РК "О реорганизации некоммерческого акционерного общества "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева", передает zakon.kz.

Реорганизовать некоммерческое акционерное общество "Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева" путем присоединения к нему акционерного общества "Финансовая академия". Определить основным предметом деятельности общества предоставление образовательных услуг в сфере высшего, послевузовского, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования, - говорится в документе.

Как следует из пояснительной записки к проекту постановления, присоединение АО "Финансовая академия" к ЕНУ им.Гумилева" проводится в рамках оптимизации сети вузов страны и повышению качества образования.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 23 июня.

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